◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 ソフトバンク1-7日本ハム（2025年10月19日みずほペイペイD）ソフトバンク・東浜が16年10月16日の日本ハム戦以来、CSでは9年ぶりの中継ぎ登板を無失点でしのいだ。6点ビハインドの8回に登板し、7番・万波からの打線を3者凡退で1回無失点。「（リリーフでも）マウンドに上がって、自分の力を出すことだけを考えた」と通算76勝を挙げるベテラン右腕のひたむきな19球だった。きょう20