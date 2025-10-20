◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 日本ハム７―1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）日本ハムの清宮幸が3打点を挙げた。4回無死満塁では一ゴロを放った間に三塁走者が生還して先制し、これが決勝点。さらに、3―0の5回1死満塁では右翼線への2点二塁打を放ち「前の打席は満塁で打ち損じたので、リベンジの気持ちで打席に入った。抜けてくれて良かった」と笑顔を見せた。これでファイナルSは4戦連続安