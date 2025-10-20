「もみじＳ」（１９日、京都）２番人気のリリージョワ（牝２歳、栗東・武幸）が先手を奪うと、直線は追いすがるダイヤモンドノットを半馬身差で振り切った。ルメールは「息が入って直線はもう一度伸びてくれました。ただ、千四はギリギリ。２走目でテンションが上がっていました。もう少し落ち着いてほしいですね」と回顧。武幸師も「能力はあるけど、真面目な馬で気持ちが入り過ぎるところがある。今後はそこですね」と課題