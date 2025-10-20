◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 日本ハム７―1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）日本ハムの山県が負傷交代した。初回1死一塁の遊撃守備で、一塁走者・周東が二盗を試みた際に、左足のスパイクがカバーに入った山県の左膝に食い込んだ。福岡市内の病院で左大腿部挫創と診断され、縫合処置を受けた。球場に戻った時には松葉づえに左膝を包帯で巻いた姿だった。ファイナルSでは第3戦でソロ、前日の第4