◇パ・リーグCSファイナルステージ第5戦 日本ハム７―1ソフトバンク（2025年10月19日みずほペイペイD）勝利の余韻が、報道陣が待つ通路まで漂っていた。試合後のロッカーはまるでお祭り騒ぎだった。その中心にいたのは、先発で4回2/3を2安打無失点と好投した日本ハム・古林睿煬（グーリン・ルェヤン）。チームメートの手拍子で「勝利のダンス」を披露し、喜びを分かち合った。「絶対に負けられない。勝つことだけを考え