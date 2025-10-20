◇東京新大学野球創価大2―5共栄大（2025年10月19日飯能市民）23日のドラフト会議で目玉とされる創価大・立石は「3番・二塁」で出場し、8回1死一塁から右翼線二塁打を放って4打数1安打だった。共栄大に敗れ、20日の3回戦に勝つことが優勝の絶対条件。「最後まで（しっかり）やらないと一生後悔する。持っているものを全部出したい」と誓った。背中の張りから復帰2戦目で8球団12人のスカウト陣が視察。中日・八木智哉ス