「新馬戦」（１９日、東京）２番手を追走した３番人気のラッキーキッド（牡２歳、父ディスクリートキャット、母ハッピーゴラッキー、美浦・加藤征）が直線で抜け出し初陣を飾った。６月に落馬して右足を骨折し、１８日から騎乗を再開した北村宏は復帰後の初勝利を挙げた。「（直線の）入り口でヨレたりしたけれど、全体的に体幹がしっかりしていて、いい走りができました」と及第点。加藤征師は「利口な馬ですし、まだまだ伸