メモリアルＶは自厩舎で決めた。１９日の新潟３Ｒをインフローレで制し、今村聖奈騎手（２１）＝栗東・寺島＝が現役９０人目となるＪＲＡ通算１００勝を達成した。藤田菜七子、永島まなみに続くＪＲＡ女性騎手として３人目の大台達成。聖奈は「デビュー４年目となり、トレセンにもたくさん女性ジョッキーの卵の子たちがいるので、見本となれるように、その子たちを引っ張っていけるような存在になれたらいいなと思っています。