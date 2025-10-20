「東京ハイジャンプ・ＪＧ２」（１９日、東京）１番人気のジューンベロシティ（牡７歳、栗東・武英）が最終障害で抜け出し、猛追するエコロデュエルを鼻差退けて２連覇を達成した。東京ＪＳでも３連覇しており、これで東京の障害重賞通算５勝目。高田は「折り合い良く、道中の手応え良く、余裕を持って勝てると思ったら１頭足音が聞こえてきて。何とかしのいでくれました。年齢的な衰えは感じないですし、斤量を背負った２頭