【セリエA】ジェノア 0−0 パルマ（日本時間10月19日／ルイジ・フェラーリス）【映像】鈴木彩艶が「膝」でPKセーブ！ パルマに所属する日本代表GKの鈴木彩艶が、後半アディショナルタイムに殊勲のPKストップ。貴重な勝点1を呼び込むヒーローとなった。パルマは日本時間10月19日、セリエA第7節でジェノアと敵地で対戦。代表ウィークを終えて日本からイタリアに帰国した鈴木はこの試合でも先発した。序盤からジェノアに主導権を