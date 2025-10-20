「秋華賞・Ｇ１」（１９日、京都）２番人気の桜花賞馬エンブロイダリーが早めに２番手に押し上げ、ゴール前で逃げた５番人気のエリカエクスプレスをかわして２冠を達成。騎乗したルメールは昨年のチェルヴィニアに続き連覇を決めた。エリカエクスプレスが踏ん張って２着、後方待機から追い込んだ６番人気のパラディレーヌが３着に食い込んだ。１番人気に支持されたオークス馬カムニャックは、直線で早々と失速して１６着に大敗