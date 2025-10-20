フェイエノールトの上田綺世（ゲッティ＝共同）サッカーのオランダ1部リーグで19日、フェイエノールトの上田綺世はアウェーのヘラクレス戦で前半に3ゴールを挙げ、ハットトリックを達成した。リーグ戦3試合連続ゴールで、今季11得点。前半限りで退き、チームは7―0で圧勝した。（共同）