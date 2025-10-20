【モデルプレス＝2025/10/20】俳優の竹内涼真が主演を務めるミュージカル『奇跡を呼ぶ男』が、2026年4月に上演決定。東京・東京建物 Brillia HALL （豊島区立芸術文化劇場） ほか大阪、 福岡、愛知にて上演される。【写真】竹内涼真、イケメン弟顔出し2ショット◆竹内涼真主演「奇跡を呼ぶ男」上演決定2021年『17 AGAIN』で鮮烈なミュージカルデビューを果たした竹内が、ミュージカル第2作目で挑むのは詐欺師役。伝道師ジョナス・