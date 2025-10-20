今日20日はスッキリ晴れる所は少なく、所々で雨。北海道では平地でも雪の降る所がありそう。沖縄は警報級の大雨のおそれ。ヒンヤリした北よりの風が吹くため、服装でうまく調節を。前線周辺で雨雲発達北から寒気今日20日は本州の南に前線が停滞するでしょう。朝にかけては太平洋側の地域を中心に雨雲がかかりそうです。また、沖縄は台風24号の周辺から流れ込む暖かく湿った空気の影響もあり、雨雲の発達しやすい状態が続くでしょ