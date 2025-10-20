リサイクルセンターに捨て猫が 画像はイメージです ここはオーストラリアのビクトリア州北西部。ある寒い冬の日、生後5週間ほどの子猫がリサイクルセンター「Mildura Landfill」に捨てられているのが発見されました。 同社の従業員たちは、オフィス猫Chopperが2025年1月に亡くなったあと、ずっと寂しい思いをしていました。そこでこの子猫を後任として事務所で引き取ることにしたのです。 子