会社を去るなら円満に退職したいもの。しかし、投稿を寄せた60代女性は、退職手続きの過程で会社に冷たい対応をされたという。女性の職場では、新卒採用を考慮し「翌年の3月末退職希望なら前年の秋頃には報告するのが通例」だった。それに伴い、女性も９月ごろ上司に退職の相談をした。「年齢も高くなり体力的にもキツイので、正社員ではなくパートや派遣で働きたいので、退職したいと」しかし、上司から返ってきたのは会社都合の