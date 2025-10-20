役職者が無駄に多い職場は、機能不全に陥ることがある。岐阜県の30代男性（技能工・設備・交通・運輸）は、ある職場のいびつな組織体制について投稿を寄せた。男性が派遣先の会社で、「中央管理室の設備員」として働いていたときのことだ。「直接指示を出す人達が、管理部管理課長、管理部施設課長、管理部設備課長、管理部運営管理課長、管理部防災課長（消防OB）、管理部保安課長（警察OB）とたくさんいて、全員部下のいない特任