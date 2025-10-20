◆自動車レース▼スーパーＧＴ第７戦「オートポリスＧＴ３時間レース」第２日（１９日、大分オートポリス＝１周４・６７４キロ）３時間の決勝レースを行った。ＧＴ５００はチーム・クニミツの１００号車、スタンレー・シビック・タイプＲ―ＧＴ（山本尚貴、牧野任祐組）が、２回目のピット作業の時間を短くする作戦で予選１２位から大逆転し、今季初優勝を飾った。総合ポイント争いでも３位に浮上。総合首位のチーム・トムスの１