◆秋季近畿地区大会▽１回戦大阪桐蔭７―１市和歌山（１９日・さとやくスタジアム）来春センバツ（２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は１回戦が行われ、大阪桐蔭（大阪１位）が市和歌山（和歌山２位）に快勝した。４番の谷渕瑛仁（えいと）三塁手（２年）がサイクル安打を達成。３季ぶりの甲子園に前進した。近江（滋賀１位）は、最速１４８キロ右腕の上田健介（２年）が７回１失点で市尼崎