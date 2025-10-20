◆秋季近畿地区大会▽１回戦近江９―１市尼崎＝７回コールド＝（１９日・さとやくスタジアム）来春センバツ（２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は１回戦が行われ、近江（滋賀１位）は、最速１４８キロ右腕の上田健介（２年）が７回１失点で市尼崎（兵庫２位）を退けた。白球が右翼手のグラブに収まると、近江バッテリーは思わず、ほえた。抑えればコールド勝ちが決まる７回２死一塁。右飛