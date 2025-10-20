◆男子プロゴルフ国内シニアツアーファンケルクラシック最終日（１９日、静岡・裾野ＣＣ）単独首位から出たサマヌーン・スリロット（５６）＝タイ＝が、大会初優勝を果たした。通算１０アンダーで宮本勝昌（５３）＝シーミュージック＝、プラヤド・マークセン（５９）＝タイ＝と並び、プレーオフに突入。マークセンとの一騎打ちとなった３ホール目で勝ち切った。スリロットは９月の日本シニアオープンに続く今季２勝目。賞