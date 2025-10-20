将棋の藤井聡太七冠（２３）が１９日、東京・渋谷区の将棋会館で８月に発売された「新スポーツスーパースター伝藤井聡太」（ベースボール・マガジン刊）の出版記念イベントに出席した。同シリーズは、子供たちの憧れや目標となるアスリートを紹介する児童書で、２０１０年に当時米大リーグ・エンゼルスに所属していた松井秀喜さんが第１弾で登場。２２年に「新―」シリーズ５冊が出版され、今回はその「シーズン２」の最初と