俳優・柳楽優弥（３５）が、Ｎｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」（来年春配信、土井裕泰監督）で主演を務め、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・松村北斗（３０）らが共演することが１９日、分かった。「闇金ウシジマくん」で知られる真鍋昌平氏の最新作。ヤクザなど厄介な依頼人の案件ばかりを「依頼者を弁護するのが弁護士の使命」と語って受ける型破りな弁護士・九条間人（たいざ、柳楽）と、正反対に正義を追う弁護士・烏丸真司（松村）