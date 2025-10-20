◆秋季東海地区高校野球大会第２日▽準々決勝三重８−４常葉大菊川（１９日・パロマ瑞穂）準々決勝が行われ、常葉大菊川（静岡２位）は三重（三重１位）に４―８で敗れ、２年連続センバツ出場が厳しくなった。７、８回で３点を挙げて追い上げたが、勝利には届かず。先発の井口陽向投手（２年）は、２回に１点を失い交代。佐藤大介投手（２年）が１８日に続く連投でマウンドに上がるも、流れを止められず、この回で５点