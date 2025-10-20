俳優の柳楽優弥が、来年春に配信されるNetflixシリーズ『九条の大罪』に主演することが決定した。人気漫画『闇金ウシジマくん』作者の真鍋昌平氏による最新漫画『九条の大罪』を実写化。厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人（くじょう・たいざ）を演じ、九条のもとに突然イソ弁（居候弁護士の略）として働くことになった東大卒の若く優秀なエリート弁護士・烏丸真司役には松村北斗（SixTONES）が起用された。