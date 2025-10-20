グラビアアイドルの紅羽祐美（33）が19日、インスタグラムを更新。胸元＆美尻あらわな姿に反響が寄せられている。紅羽は「ずっと待ってた」とつづり、胸元が大きく開いたニット姿で前かがみに片足立ちをする姿を公開した。この投稿に「とても綺麗」「良い尻」「可愛いお尻」「ステキなおしり、ありがとう」などのコメントが寄せられている。