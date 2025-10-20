食卓を彩り、私たちの健康を支える四季折々の野菜と果物。せっかくなら、おいしく上手に食べたいもの。野菜と果物を知り尽くした“野菜ソムリエ上級プロ”の堀基子さんが、おいしさと栄養を余すところなく引き出す方法をお伝えします。文・写真＝堀基子タンパク質といえばアスリートに欠かせない栄養素？いえいえ、成長期の子どもから高齢者まで、あらゆる世代にとって重要な栄養素です。タンパク質は、筋肉、臓器、皮膚といった全