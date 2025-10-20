声優の羽佐間道夫（91）山寺宏一（64）林原めぐみ（58）武内駿輔（27）らが出演する「20周年記念ボイスシネマ声優口演ライブ2025」の東京公演が、31日に東京・読売ホールで開幕する。同ライブは全国4都市で7公演行われる10月31日〜11月2日に東京・読売ホールで4公演、11月22日に愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館、12月6日に宮城・仙台電力ホール、同20日に大阪・新歌舞伎座で行われる。「ボイスシネマ声優口演」は、映画「ロッ