この10年の間にはコロナ禍があり、まちの小規模事業者の退場が相次いだほか、全国で再開発が進み、タワーマンションが増加した。一方、建築費高騰その他の要因で開発が行き詰まる様相を見せ始め、国の都市計画が転換した（写真：筆者撮影）【画像】2025年版「センシュアス・シティ ランキング」総合順位の上位30は？2015年に『Sensuous City[官能都市]』という一風変わったタイトルのレポートが出た。「このまち、なんかいいよね」