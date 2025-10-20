大谷が投打で違いを生んだパフォーマンスが米球界内で話題沸騰となった(C)Getty Images一夜にして大谷翔平（ドジャース）は“神格化”された。日米両球界で話題沸騰となったのは、現地時間10月17日に行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦だ。ドジャースが5-1で勝利し、2年連続でのワールドシリーズ進出を決めた一戦で、大谷は「1番・投手兼指名打者」で先発登板。投打で違いを生み出した。【動画】「これが7