元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、ラジオ中継のオフショットを公開した。中川アナは２０日までに、自身のインスタグラムを更新。「ＴＢＳラジオ『爆笑問題の日曜サンデー』代々木公園で開催中のプエルトリコフェスティバルから中継させていただきましたまさかの古巣ＮＨＫの真隣でのお仕事知り合いに遭遇したりするかなぁ〜なんて少々の気まずさを感じながらも、とっても楽しい時間でした！笑」と記し、肩の一