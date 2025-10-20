◆秋季東海地区高校野球大会第２日▽準々決勝聖隷クリストファー５−３津商（１９日・パロマ瑞穂）準々決勝が行われ、静岡県１位の聖隷クリストファーは津商（三重３位）を５―３で下し、２年連続で初戦を突破した。今夏の甲子園を経験し、この日４番デビューした大島歩真二塁手（２年）が、同点打を含む２安打１打点の活躍。今秋初めて複数失点を喫したエース高部陸（２年）を打線が援護し、初のセンバツ出場に１歩前進し