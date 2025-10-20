ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２０日、放送され、レギュラー出演の同局・南後杏子アナウンサーが欠席した。総合司会を務める同局の安住紳一郎アナは「南後アナウンサーは今週、お休みです」とだけ伝えた。