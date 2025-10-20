お笑いタレント坂本ちゃん（59）が19日までにブログを更新。糖尿病を宣告された日のことを振り返った。坂本ちゃんは「今日は何の日?」と問いかけ「2年前の10／18クリニックの先生に『坂本さん、あなた糖尿病なんですよ』と言われた日。『全ての諸悪の原因は肥満です』とも。人生ではじめて健康について考え始めた日。いろいろ調べて糖尿病の怖さ心の底から知った日」と当時を振り返った。続けて「今は体重20キロ減ってもう糖尿病