日曜新潟3Rで今村聖奈騎手がJRA通算100勝を達成した。女性騎手としては藤田菜七子元騎手、永島まなみ騎手に次いで3人目の快挙。このレースでは12番人気の伏兵インフローレの差し脚を引き出しての勝利。3連単839万円を超える波乱を演出していた。【新潟3R】3連単839万円超の大波乱…伏兵インフローレVで今村聖奈騎手がJRA通算100勝達成大波乱演出でメモリアルV●今村聖奈 今週の騎乗馬・10月18日（土）新潟1Rタナスーペルノーバ