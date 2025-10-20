10月19日に行われたWIN5は一票的中、5億6252万1610円の払戻しとなった。京都競馬場で行われた牝馬クラシックの最終戦、秋華賞は2番人気のエンブロイダリーが快勝したが、10番人気、14番人気、9番人気が勝つなど波乱が相次ぎ、秋華賞前の残票は4票。最終的な的中はたったの一票だった。【秋華賞】ルメール騎乗 エンブロイダリーが二冠達成…カムニャックは馬群に沈む的中はたった一票1レース目東京10R西湖特別クールブロン単勝1