◇F1第19戦米国GP決勝（2025年10月19日テキサス州オースティンサーキット・オブ・ジ・アメリカズ＝1周5.513キロ×56周）レッドブルの角田裕毅が13番手スタートから7位に入り、2戦ぶり今季6度目の入賞を果たした。同僚のマックス・フェルスタッペン（オランダ）がポール・ツー・ウインで2戦ぶり5勝目、通算68勝目をマーク。マクラーレンのランド・ノリス（英国）が2位、フェラーリのシャルル・ルクレール（モナコ）が3位