横浜中華街の店先でフライドチキンを食べる男性＝17日、横浜市年間約2千万人が訪れる横浜中華街で、散策しながら食べる人向けのテイクアウト店が盛況だ。新型コロナウイルス禍で大幅に増え、飲食店全体の2割を占める。一方、会食需要の低下を背景に老舗レストランの閉店が続く。地元組合は「テイクアウトを入り口に、中華街の魅力を知ってほしい」と意気込む。9月下旬、テイクアウト店が集中する「中華街大通り」。平日にもか