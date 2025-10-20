フィギュアスケートGPシリーズ第1戦フランス大会のエキシビションが19日、アンジェで行われた。女子2位の前世界女王の坂本花織（シスメックス）は「Non，jeneregretterien」の女性ボーカルに合わせ、力強く舞った。今季限りの引退を表明しており、これがラスト海外GP。「練習量も環境のおかげで増えたし、満足な練習ができている。シーズン序盤にしては自信もあっての、でも取りこぼしありの2位だった」。収穫と課題を持