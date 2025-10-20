12年以来の楽天復帰となった前ヤクルトの井野バッテリーコーチが楽天モバイルパークでの秋季練習に合流。「懐かしい感じもしましたし、新鮮で、また引き締まる気持ちもありました。素直にうれしいですね」と心境を明かした。旧知の塩川コーチらと話し込み「選手もしっかりしゃべってもらえるようにコミュニケーションは大事にしたい」。選手として7年間在籍したが、12年オフに巨人へトレード。翌13年の球団初のリーグ優勝＆