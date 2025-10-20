11月に韓国と強化試合を行う侍ジャパンに選出された西武の隅田が、秋季練習で初めてWBC使用球を使って投球練習を行った。「縫い目が大きいかなくらい」と違和感なく55球を投げ込んだ。23年の井端監督就任以降に代表常連となり、4年目の今季は自身初の2桁10勝に到達。「武器は左ピッチャーで三振を取れるところ。当落線上だと思っているのでアピールしたい」とWBC本大会のメンバー入りへアピールする。