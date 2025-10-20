◇秋季高校野球近畿大会1回戦（2025年10月19日さとやくスタジアム）○…近畿大会では19日の1回戦で市尼崎（兵庫）、彦根東（滋賀）、市和歌山の3校が敗れ、前日18日の乙訓（京都）を含む公立全4校が初戦で敗退した。選抜大会では1924年の第1回大会から近畿地区の公立校が1校以上出場を続けてきた中、来春選抜で連続出場記録が途切れる可能性が出てきた。21世紀枠で近畿地区の公立校が選出される可能性などは残されている。