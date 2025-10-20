北海道・砂川市の畑できのう、クマの目撃があり周辺に一時、居座りました。クマがシカを食べている様子も確認され、警察が警戒を呼びかけています。畑に居座る1頭のクマ。食べていたのはシカの死がいです。しばらくすると…「デントコーンの枯れ草でシカ全体を覆いましたね」クマはまわりの草でシカを埋めるような行動をみせていました。砂川市東豊沼できのう午前10時50分ごろ、車を運転していた40代の女性がクマ1頭を目撃し