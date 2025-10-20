7月に左膝半月板の手術を受けたヤクルトの茂木が、来季の定位置奪取を宣言した。順調に回復し、既に屋内でのティー打撃を再開。11月中にはリハビリを終了する見通しだ。FA加入1年目の今季は53試合で打率・240、5本塁打、16打点。「チャンスはあったのにケガで悔しいシーズンになった」。来季が2年契約の最終年。楽天時代にコーチとして指導を受けた池山新監督の下で「来年は勝負の年。絶対にレギュラーを獲る」と力を込め