DeNAの背番号18を背負う高卒4年目の小園が、来季開幕で完全復帰を目指す。現在は上半身コンディション不良でリハビリ組で調整中。「みやざきフェニックス・リーグ」や海外の「ウインターリーグ」参加の予定はなく、球団関係者は「今オフしっかりと調整し来春開幕1軍入りを目指す」と明かした。今季限りで辞任する三浦監督の現役時代の背番号を再び輝かすためにも、まずはコンディションを整える。