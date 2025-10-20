廃線となったJR日高線の線路でトロッコを楽しむイベントが開かれました。「プー！」風を切って走るトロッコが出発しました。日高町の旧日高門別駅で行われた「ひだかトロッコ祭り」では、エンジン付きトロッコを子どもたちが体験ー廃線となったJR日高線の線路を往復400メートル走行し、乗車した人たちは線路を走る感覚を楽しんでいました。「楽しかった～」また、会場ではミニチュアホースと触れ合