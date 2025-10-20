アジア最高位の自転車ロードレース「2025宇都宮ジャパンカップサイクルロードレース」（スポーツニッポン新聞社後援）最終日が19日、栃木県の宇都宮市森林公園周回コース（1周10・3キロ×14周）で行われ、ラスト1周で6人の先頭集団から抜け出したフランスのレニー・マルティネス（バーレーン・ビクトリアス）が初出場で優勝を勝ち取った。日本人選手では留目夕陽（とどめ・ゆうひ、EFエデュケーション・イージーポスト）の22位