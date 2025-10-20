馬主のシルクレーシングは18年アーモンドアイで制して以来、7年ぶり2勝目。米本昌史代表は「牧場スタッフの方もこの結構暑い夏は苦労されたのでその成果が出た。位置取りが難しそうに見えたけどルメールさんの向正面の仕掛けのポイントが全てだったと思います。最後の直線は前の馬が残りそうな展開だったので応援しました。この先が本当に楽しみ。ハッピーです」と上機嫌に語った。