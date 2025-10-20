◇秋季高校野球近畿大会1回戦大阪桐蔭7-1市和歌山（2025年10月19日さとやくスタジアム）来春の選抜出場校を決める重要な選考資料となる秋季近畿大会は19日、1回戦3試合が行われた。大阪桐蔭（大阪）は、市和歌山（和歌山）を7―1で下して初戦突破。「4番・三塁」の谷渕瑛仁（えいと）内野手（2年）がサイクル安打を達成するなど、来秋ドラフト候補に挙がる丹羽涼介投手（2年）を攻略した。近江（滋賀）と天理（奈良）も快