生産者ノーザンファームは21年アカイトリノムスメから5連覇を達成。ノーザンファーム天栄（福島県天栄村）の木實谷雄太場長は「スタートで出遅れたかなと思ったけど、その後リカバリーして狭いところによく入ってくれた。さすがなのは向正面で動いてくれたところ。ここが大きな分かれ目」と鞍上を絶賛した。「この夏、時間を頂いて、牧場でも500キロぐらいまで増えて、成長を感じます」と目を細めた。「まだまだ伸びしろを感じ